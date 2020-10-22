22.10.2020 - 11:13 | | AA
Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde
Rumen futbolcu Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşmaya çalışacak.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Başkent ekibinin tecrübeli futbolcusu Stancu, rakip fileleri havalandırması durumunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşacak.
Ülkesi dışında sadece Türkiye'de forma giyen 33 yaşındaki Rumen futbolcu, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 6 farklı sezonda 119 maça çıkarken, 49 gol attı.
Geçen sezon 24 maçta fileleri 14 kez havalandıran Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.
Stancu, bu sezonun 4. haftasında Gençlerbirliği'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Lewandowski'nin Atletico Madrid'e Attığı Sansasyonel Frikik Golü