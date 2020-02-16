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16.02.2020 - 16:13 | | ANKARA (AA)

Stancu golle döndü

Gençlerbirliği'nin Rumen futbolcu Bogdan Stancu, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü attı.

Stancu golle döndü

Başkent temsilcisi, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 76. dakikada Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Ligin 17. haftasında cezalı, ikinci devrenin de ilk 4 haftasında sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayan Rumen golcü, Aytemiz Alanyaspor maçıyla formasına kavuştu.

Sahaya ilk 11'de çıkan 32 yaşındaki Stancu, kritik galibiyette attığı golle başrolü oynadı.

Ligin ilk yarısında 11 kez fileleri havalandıran Stancu, böylece gol sayısını 12'ye yükseltti. Stancu, üst üste 7. maçında da gol sevinci yaşadı.

Ligde iki maç sonra galip gelen başkent ekibi ise puanını 24'e çıkardı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Stancu golle döndü

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