Stephen Curry alev aldı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ın Washington Wizards'ı ağırladığı mücadeleyi izleyenler, özel bir performansa tanıklık etti. Stephen Curry , Warriors'ın 144-122 kazandığı maçın son çeyreğinde oynamamasına rağmen 16'da 11 üç sayı isabetiyle 51 sayı üretti.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, 30 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Bradley Beal 23, Kelly Oubre ise 17 sayıyla Wizards'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Lakers ilk galibiyetini aldı

Sezon öncesi LeBron James'i kadrosuna katan Los Angeles Lakers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 131-113 yenerek 4. maçında galibiyetle tanıştı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Lance Stephenson 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, JaVale McGee 20 sayı, 6 ribaunt, 4 blok ve LeBron James 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Suns'ta Devin Booker 23 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Deandre Ayton 22 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

Giannis ve Simmons'tan triple double

Ersan İlyasova'nın oynadığı Milwaukee Bucks, sahasında Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-108 mağlup etti.

4'te 4 yapan Bucks'ın Yunan forveti Giannis Antetokounmpo, 32 sayı, 18 ribaunt, 10 asist, 3 blokla "triple double"a imza attı. Khris Middleton 25, Brook Lopez de 21 sayılık katkıda bulundu. Ersan ise maçı 3 sayı, 5 ribauntla bitirdi.

76ers'ta Joel Embiid'in 30 sayı, 19 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve Ben Simmons'ın 14 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan da 2 sayı attı ve 1 ribaunt aldı.

NBA'deki bir diğer milli basketbolcu Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'e 102-86 kaybettiği karşılaşmada, 8 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Cedi Osman'dan 8 sayı, 6 ribaund

Cleveland Cavaliers sahasında ligin zayıf ekiplerinden Atlanta'dan sonra Brooklyn Nets'e de 102-86 yenildi ve böylece sezon başlangıcı 0-4 oldu.

İlk devre 45-45 beraberlikle geçildikten sonra üçüncü çeyrek Cleveland açısından tam bir felakete dönüştü ve son çeyreğe Brooklyn Nets 38-17'lik skorla 21 sayı önde (83-62) girip rahat kazandı.

Cedi Osman ilk yarıda 4/10 isabetle 8 sayı atarken 6 da ribaund aldı ve yeni bir double double'ın işaretini verdi ancak ikinci yarıda oyun kurucu George Hill, Cleveland'la birlikte Cedi Osman'ı da imha etti. Top eline yapışan Hill temponun düşmesine neden olurken 25 dakikayı 0 asistle tamamladı. Cedi Osman ise ilk yarıdaki istatistiklerine ekleme yapamadı.

Kevin Love 14 sayı, 11 ribaundla double double yaptı, Tristan Thompson 12 saribaund, 4 asist üretirken 10'da 1 isabetle 2 sayıda kaldı. Jordan Clarkson kenardan gelip 14 sayı attı. Cleveland Cavaliers'in toplam 18 asist yapabilmiş olması ve yüzde 17 (3/18) ile üçlük atması hücumdaki sorunlarının belgesiydi.

Brooklyn Nets'te ise D'Angelo Russell 18, Joe Harris 16, Jared Dudley 12 sayı attı.