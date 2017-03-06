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06.03.2017 - 11:16 | | AA

Stephen Curry, en fazla üç sayı isabeti bulan ilk 10 ismi arasına girdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, deplasmanda New York Knicks'i 112-105 yendikleri maçta tüm zamanların en fazla üç sayı isabeti bulan ilk 10 ismi arasına girdi.

Stephen Curry, en fazla üç sayı isabeti bulan ilk 10 ismi arasına girdi
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, Madison Square Garden'da konuk olduğu Knicks'i 112-105 mağlup ederek 62. maçında 51. galibiyetini aldı.

Warriors'ta 31 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Curry, galibiyette başrol oynadı. Mücadelede 13'te 5 üç sayılık basket atan Curry, kariyerinde bin 833 isabete ulaştı. Curry, bu alanda NBA'de tüm zamanların en fazla isabet bulan isimleri sıralamasında Chauncey Billups'ı geride bırakarak 10'uncu basamağa yükseldi. Yıldız basketbolcunun önünde bin 903 isabete sahip Joe Johnson bulunuyor.

Karşılaşmada Knicks adına Derrick Rose 28 ve Kristaps Porzingis 24 sayı üretti.

Stephen Curry, en fazla üç sayı isabeti bulan ilk 10 ismi arasına girdi

Ersanlı Hawks, son saniyede kaybetti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Philips Arena'da ağırladığı Indiana Pacers'a son saniye basketiyle 97-96 yenildi.

Doğu Konferansı'nda 6. sırada yer alan Pacers'ta Paul George, 34 sayıyla maçın en skoreri oldu. Konuk takıma son saniyede galibiyeti getiren üç sayılık basketi atan Glenn Robinson da 11 sayı buldu.

Ev sahibi Hawks'ta Tim Hardaway Jr 24, Paul Millsap 23 sayı kaydetti. Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ta 20 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 96-97

New York Knicks-Golden State Warriors: 105-112

Phoenix Suns-Boston Celtics: 109-106

Washington Wizards-Orlando Magic: 115-114

Sacramento Kings-Utah Jazz: 109-110 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 104-89

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 97-105

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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