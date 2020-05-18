Sterling: Geri dÃ¶nmek iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyacÄ±mÄ±z var

Sterling: "Geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacÄ±mÄ±z var"
Manchester City'de formaÂ giyen Raheem Sterling, futbola yeniden baÅŸlamak iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyaÃ§larÄ±Â olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼bÃ¼ Manchester City'de formaÂ giyen Raheem Sterling, futbola yeniden baÅŸlamak iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyaÃ§larÄ±Â olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Sterling, YouTube kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼sÂ (Kovid 19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen lige geri dÃ¶nmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirtti.
KarantinanÄ±n ilk gÃ¼nlerinde oldukÃ§a garip hissettiÄŸini kaydeden 25Â yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Daha sonra kendime ÅŸunu sÃ¶yledim. KaranlÄ±k bir odada 6-7 saatÂ Call of Duty oynayarak zamanÄ±mÄ± geÃ§iremem. Programa gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±yÄ±m."Â ifadelerini kullandÄ±.
KulÃ¼plerin ligi baÅŸlatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Sterling, buÂ konuda hÃ¼kÃ¼metin onayÄ±nÄ± beklediklerini dile getirdi.
Evde antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Manchester Cityli yÄ±ldÄ±z,Â "Futbola geri dÃ¶nmek iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. HazÄ±rlÄ±k yapmamÄ±zÂ gerekiyor, doÄŸrudan gidip baÅŸlayamayÄ±z. Dostluk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmÄ±yoruz, kazanmak iÃ§inÂ oynayacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.