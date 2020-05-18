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HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Sterling: "Geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacÄ±mÄ±z var"
18.05.2020 - 00:02 | | AA

Sterling: "Geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacÄ±mÄ±z var"

Manchester City'de formaÂ  giyen Raheem Sterling, futbola yeniden baÅŸlamak iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyaÃ§larÄ±Â  olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

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Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼bÃ¼ Manchester City'de formaÂ  giyen Raheem Sterling, futbola yeniden baÅŸlamak iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyaÃ§larÄ±Â  olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Sterling, YouTube kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼sÂ  (Kovid 19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen lige geri dÃ¶nmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â  belirtti.

KarantinanÄ±n ilk gÃ¼nlerinde oldukÃ§a garip hissettiÄŸini kaydeden 25Â  yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Daha sonra kendime ÅŸunu sÃ¶yledim. KaranlÄ±k bir odada 6-7 saatÂ  Call of Duty oynayarak zamanÄ±mÄ± geÃ§iremem. Programa gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±yÄ±m."Â  ifadelerini kullandÄ±.

KulÃ¼plerin ligi baÅŸlatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Sterling, buÂ  konuda hÃ¼kÃ¼metin onayÄ±nÄ± beklediklerini dile getirdi.

Evde antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Manchester Cityli yÄ±ldÄ±z,Â  "Futbola geri dÃ¶nmek iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. HazÄ±rlÄ±k yapmamÄ±zÂ  gerekiyor, doÄŸrudan gidip baÅŸlayamayÄ±z. Dostluk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmÄ±yoruz, kazanmak iÃ§inÂ  oynayacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Sterling: Geri dÃ¶nmek iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyacÄ±mÄ±z var

Sterling: Geri dÃ¶nmek iÃ§in 4-5 haftaya ihtiyacÄ±mÄ±z var

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