Steve Bruce, Premier Lig'in erken baÅŸlama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan endiÅŸeli

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Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan Bruce, ligin mart ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±ndan bu yana askÄ±da kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "8 haftadÄ±r oynanmayan bir lig var. Oyuncular muhtemelen kariyerlerindeki en bÃ¼yÃ¼k arayÄ± yaÅŸÄ±yor. Liglerin yeniden baÅŸlamasÄ± iÃ§in en az 6 hafta hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recine girmeliler ve 6 tane hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmalÄ±lar. Ancak bu ÅŸekilde ligde maÃ§a Ã§Ä±kacak dÃ¼zeye gelirler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Ä°ngiltere'de birÃ§ok teknik direktÃ¶rÃ¼n aynÄ± endiÅŸeleri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan 59 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, "FutbolcularÄ± forma sokmak iÃ§in bize zaman verilmeli. Yeterince hazÄ±r olmadan maÃ§a Ã§Ä±karlarsa sahada yÃ¼rÃ¼yecek halleri kalmaz. Haziran sonundan Ã¶nce lig kesinlikle baÅŸlamamalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Konu Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktaran Watford'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Nigel Pearson da ligin kÄ±sa sÃ¼rede aÃ§Ä±lmasÄ± halinde futbolcularÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun tehlikeye girebileceÄŸini vurguladÄ±.

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinden geÃ§en hafta yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, liglerin tekrar baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in "aÃ§Ä±k kapÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" ifade edilmiÅŸti.