Steven Caulker Aytemiz Alanyaspor'da!

Aytemiz Alanyaspor, Liverpool ve Tottenham gibi takımlarda forma giymiş olan İngiliz savunmacı Steven Caulker ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, stoper mevki için kadroya dahil edilen Caulker'in kariyerli bir futbolcu olduğunu söyledi.

“Kendisinden beklentimiz büyük”

Caulker'in takıma katkı sağlayacağını umut ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Hem camiamıza hem de kendisine hayır olsun. Alanyaspor ailesine 'hoş geldin’ diyorum. Kendisinden beklentimiz büyük. Onun da kendisine göre hedefleri var. Henüz 26 yaşında ve inşallah kariyerini daha üst seviyeye çıkaracak" dedi.

Caulker: “Takım için faydalı olmaya çalışacağım”

Takım içindeki arkadaşlık ortamının pozitif olduğuna dikkat çeken Steven Caulker ise, "Alanya'da 9-10 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkıyorum. Takım içerisinde çok pozitif ve üst seviyede bir arkadaşlık ortamı var. Umarım hem Alanyaspor'a, hem de kariyerime katkıda bulunurum. Türk futbolu için önemli bir isim şu anda takımımızın teknik direktörü. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Elbette uzun süre oynamadığım için şu an fiziksel olarak yeterli değilim ancak birkaç hafta içerisinde iyi duruma gelip takım için faydalı olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Caulker daha önce Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee takımlarında forma giydi.