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02.10.2020 - 01:09 |

Steven Gerrard: "Çok iyi bir teknik direktörü yendik"

Rangers'da Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'Ä± 2-1 yenerek gruplara kaldÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Gerrard, "Ã‡ok iyi bir takÄ±mÄ± ve teknik direktÃ¶rÃ¼ yendik. Bana gÃ¶re galibiyeti hak ettik. BÃ¶yle devam etmemiz lazÄ±m." diye konuÅŸtu.Â

Steven Gerrard: "Çok iyi bir teknik direktörü yendik"
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Rangers Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'Ä± 2-1 yenerek gruplara kaldÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã§evrimiÃ§i bir platform Ã¼zerinden dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Gerrard, Galatasaray'Ä±n Ã§ok Ã¶nemli bir rakip olduÄŸunu belirterek, "Son dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok rahatladÄ±m. TakÄ±mÄ±ma gÃ¼veniyordum. Bu galibiyet bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. En gÃ¼zel gecelerimden biri. Avrupa'da gÃ¼zel maÃ§larÄ±mÄ±z oldu. OyuncularÄ±mÄ± kutluyorum. Ã‡ok iyi bir takÄ±mÄ± ve teknik direktÃ¶rÃ¼ yendik. Bana gÃ¶re galibiyeti hak ettik. BÃ¶yle devam etmemiz lazÄ±m." diye konuÅŸtu.Â 

Gruplara kalmanÄ±n finansal aÃ§Ä±dan da Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Gerrard, "En Ã¶nemlisi de taraftarÄ±mÄ±zÄ± mutlu ettik. KeÅŸke onlar da yanÄ±mÄ±zda olsaydÄ±. Ã–nemli olan turu geÃ§mekti." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Steven Gerrard: Ã‡ok iyi bir teknik direktÃ¶rÃ¼ yendik

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim'e Ã§ok saygÄ± duyduÄŸunu dile getiren Steven Gerrard, "Kendisine senelerdir saygÄ± duyuyorum. Ä°ki takÄ±m iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli bir maÃ§tÄ±. Galatasaray, Avrupa'da Ã§ok tecrÃ¼beli bir takÄ±m. O bakÄ±mdan bu galibiyet bizim iÃ§in daha da Ã¶zel oldu. Ã‡ok mutluyuz." diye konuÅŸtu.Â 

Gerrard, maÃ§ta attÄ±klarÄ± iki golÃ¼ de Ã§ok beÄŸendiÄŸini anlatarak, "Ä°lk yarÄ±da iyi pozisyonlara girdik ama maalesef golÃ¼ atamadÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da her ÅŸey farklÄ± oldu ve golleri bulduk." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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