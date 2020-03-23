Steven Gerrard: En bÃ¼yÃ¼k destek evde kalmak olacak

23.03.2020 - 18:40 | | AA
Steven Gerrard: "En büyük destek evde kalmak olacak"
Rangers'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Steven Gerrard, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â
Liverpool'un efsane oyuncusu ve Ä°skoÃ§ya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Steven Gerrard, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â
Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan Ä°ngiliz teknik adam, "LÃ¼tfen evde kalÄ±n ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yardÄ±m edin. Kilit iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸanlara verebileceÄŸimiz en bÃ¼yÃ¼k destek evde kalmak olacak. BÃ¶ylece harika iÅŸler Ã§Ä±kamaya devam edebilecekler." ifadelerini kullandÄ±.
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