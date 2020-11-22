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HaberlerRizespor Haberleri Stjepan Tomas: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü
22.11.2020 - 16:53 | | İHA

Stjepan Tomas: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Hatayspor karşısında son saniye golüyle galibiyeti kaybettiklerin için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Stjepan Tomas: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü
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Süper Lig'in 9. haftasında Ç.Rizespor, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Burada son saniyede golü yedik. Bizim için çok kötü oldu. Ama maça iyi başladık, top bizde kaldı. Gol atıp 1-0 öne geçince, pasları bıraktık, uzun topa döndük ve topu rakibe verdik. Ama ikinci yarıya yine de iyi başladık. Geride iyi top kurduk, top bizde kaldı ve pas yaptık. 2-1 öne geçtikten sonra oyunu tutamadık, son saniye gol ama yine de takımım çok iyi performans gösterdi ve onlardan memnunum. Tabii 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok çok üzücü" şeklinde konuştu.

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Stjepan Tomas: 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü

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