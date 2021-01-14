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14.01.2021 - 00:01 |

Stjepan Tomas: "Beşiktaş'a pozisyon vermedik"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Beşiktaş'a 1-0 yenilerek kupadan elendikleri maçı değerlendirdi

Stjepan Tomas: "Beşiktaş'a pozisyon vermedik"
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Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tomas maç sonu sözlerinde; "Çok iyi maç oldu. Disiplinden kopmadık ve pozisyon vermedik. Pozisyonlarımız vardı ama atamadık. Gol atabilsek turu geçebilirdik. İnşallah Yeni Malatyaspor deplasmanında puanlar alırız." dedi.

Stjepan Tomas: Beşiktaşa pozisyon vermedik

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