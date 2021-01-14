Stjepan Tomas: "Beşiktaş'a pozisyon vermedik"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tomas maç sonu sözlerinde; "Çok iyi maç oldu. Disiplinden kopmadık ve pozisyon vermedik. Pozisyonlarımız vardı ama atamadık. Gol atabilsek turu geçebilirdik. İnşallah Yeni Malatyaspor deplasmanında puanlar alırız." dedi.