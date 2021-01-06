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06.01.2021 - 22:12 | | Bozhan Memiş İSTANBUL (İHA) -

Stjepan Tomas: İstifayı düşünmüyorum

Beşiktaş deplasmanından 6-0’lık farklı yenilgiyle dönen Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından konuştu. Çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyleyen Tomas, pazar günü farklı bir kadroyla sahada olacaklarını söyledi.

Stjepan Tomas: İstifayı düşünmüyorum
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Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’a konuk olan ve sahadan 6-0’lık yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çok farklı bir skorla kaybettiklerini söyleyen Tomas, “Aslında maça iyi de başladık. İlk 20 dakika baskılı başladık ve Beşiktaş’ı uzun toplara zorladık. Hücumda çok fazla üretemedik. İlk golden sonra ikinci golde bireysel hatalar yaptık. 2-0’dan sonra takım reaksiyon gösteremedi. İkinci yarıda da bireysel hatalar yaptık. Böyle hatalar yapınca da Beşiktaş gibi büyük takımlar bizi cezalandırır. Bizim takımımız bugünkünden daha iyi ve Denizlispor maçında inşallah farklı bir sonuç alacağız. Performans olarak savunmadaki oyuncular aslında iyiler ama bugün bireysel hatalar oldu” dedi.

İstifa etmeyi düşünmediğini ve işlerine bakacaklarını ifade eden Tomas, pazar günü Denizlispor karşısında farklı bir takım olacağını sözlerine ekleyerek oyuncularla ilgili kararları da bu doğrultuda vereceklerini söyledi.

Stjepan Tomas: İstifayı düşünmüyorum

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