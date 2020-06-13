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13.06.2020 - 13:44 | |   ANKARA (AA) -

Stoichkov, Messi'nin FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmasını çok istiyor

Bulgaristan'ın unutulmaz futbolcularından Hristo Stoichkov, Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'yi dünya şampiyonu olarak görmek için 1994 FIFA Dünya Kupası'nda kazandığı Altın Ayakkabı Ödülü'nden vazgeçmeye razı olduğunu söyledi.

Stoichkov, Messi'nin FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmasını çok istiyor
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Barcelona Kulübü ve Bulgaristan Milli Takımı'ndaki performansıyla 1990'lara damga vuran eski futbolcu Stoichkov, Messi hakkında Arjantin radyosu Villa Trinidad'a açıklamalarda bulundu.

Stoichkov, Messi'nin Barcelona'da gerek bireysel gerek takımca kazanılmadık başarısı kalmamasına rağmen Arjantin formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası, 2007, 2015 ve 2016 Kupa Amerika'da final oynaması ama hiçbir kupa kaldıramamasına ilişkin "Leo'yu dünya şampiyonu ve mutlu görmek için 1994 FIFA Dünya Kupası'nda kazandığım Altın Ayakkabı Ödülü'nden vazgeçmeye razıyım." ifadesini kullandı.

1994 Altın Top Ödülü'nün de sahibi Stoichkov, Arjantin'in kaybettiği finallerde yalnızca Messi'nin sorumlu tutulduğunu savunarak, "Messi, Sergio Agüero ve Angel Di Maria'nın kariyerlerinin sonuna yaklaştığı ve alttan gelen Lautaro Martinez, Paulo Dybala gibi oyuncular düşünüldüğünde, Katar 2022, Dünya Kupası hasretine son vermek için belki de Arjantin'in son fırsatı olacak." yorumunu yaptı.

Stoichkov, Messinin FIFA Dünya Kupasını kaldırmasını çok istiyor

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