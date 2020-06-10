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10.06.2020 - 10:51 | | AA

Stoke City'de teknik direktör Michael O'Neill koronavirüse yakalandı

İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin teknik direktörü Michael O'Neill'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Stoke City'de teknik direktör Michael O'Neill koronavirüse yakalandı
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Stoke City'den yapılan açıklamada, takımlarınının Manchester United ile bugün yapmayı planlandığı hazırlık maçı öncesi futbolcular ve teknik ekibe koronavirüs testi yapıldığı, teknik direktör O'Neill'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yaşanan durum nedeniyle söz konusu karşılaşma iptal edilirken, Kuzey İrlandalı teknik adamın karantinaya alındığı ifade edildi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla askıya alınmasının ardından yeniden başlayacak İngiltere Championship'de 20 Haziran'da Reading'e konuk olacak Stoke City'de, O'Neill'ın yardımcısı Billy McKinlay geçici olarak takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

Stoke Cityde teknik direktör Michael ONeill koronavirüse yakalandı

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