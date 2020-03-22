Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Strasbourg'da Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı
22.03.2020 - 12:37 | | İSTANBUL (AA) -

Strasbourg'da Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Fransız ekibinde teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Strasbourg'da Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da teknik direktör Thierry Laurey'nin sözleşmesi yenilendi.

Strasbourg Kulübü, 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Laurey ile sezon sonunda bitecek kontratının 2021'e kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Laurey, 2016-2017 sezonunda ikinci ligdeyken Strasbourg'un başına geçmiş ve takımı Ligue 1'e taşımıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ligue 1'de bu sezon 27 maçta 38 puan toplayan Strasbourg, 11. sırada yer aldı.

Strasbourgda Laureynin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cristiano Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Evde kal' çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı!

    'Evde kal' çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı!

    Sergen Yalçın konuştu! ‘Toparlanmak zor olacak’

    Sergen Yalçın konuştu! ‘Toparlanmak zor olacak’

    Kusursuz kaptan Sosa

    Kusursuz kaptan Sosa

    Lens’e izin yok

    Lens’e izin yok

    Sıradaki Haber