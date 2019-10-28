Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Sturridge: "Her yerde beni takip ediyorsun"
28.10.2019 - 22:27 | | Skorer

Sturridge: "Her yerde beni takip ediyorsun"

Süper Lig'de Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Daniel Sturridge açıklamalarda bulundu.

Sturridge: "Her yerde beni takip ediyorsun"
ABONE OL

Süper Lig'de Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da gecenin golcülerinden Daniel Sturridge açıklamalarda bulundu.

"Bu 1 puan bizim için önemli"
"Takım adına oynamak ve takıma yardımcı olmak çok iyi. Genel olarak rakibimizin bizden biraz daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Bu 1 puan bizim için önemli"

'Her yerde beni takip ediyorsun. Artık gelme'
Muhabirin "Eski takım arkadaşın Skrtel ile Liverpool'da beraber oynadınız. Maçtan önce ve sonra ne konuştunuz?" sorusuna deneyimli golcü,
"Skrtel benim çok yakın arkadaşım. Maç içinde de 'Her yerde beni takip ediyorsun. Artık gelme' dedim Skrtel'e espriyle. Sahada bunu unutuyorsunuz ama saha dışında hala dostuz."

Sturridge: Her yerde beni takip ediyorsun

    Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
      Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
      Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
      Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
      Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
      Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Sıradaki Haber