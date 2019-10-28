Sturridge: "Her yerde beni takip ediyorsun"

Süper Lig'de Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da gecenin golcülerinden Daniel Sturridge açıklamalarda bulundu.

"Bu 1 puan bizim için önemli"

"Takım adına oynamak ve takıma yardımcı olmak çok iyi. Genel olarak rakibimizin bizden biraz daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Bu 1 puan bizim için önemli"

'Her yerde beni takip ediyorsun. Artık gelme'

Muhabirin "Eski takım arkadaşın Skrtel ile Liverpool'da beraber oynadınız. Maçtan önce ve sonra ne konuştunuz?" sorusuna deneyimli golcü,

"Skrtel benim çok yakın arkadaşım. Maç içinde de 'Her yerde beni takip ediyorsun. Artık gelme' dedim Skrtel'e espriyle. Sahada bunu unutuyorsunuz ama saha dışında hala dostuz."