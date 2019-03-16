Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın adamı seçildi!
16.03.2019 - 23:55 |

Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın adamı seçildi!

Almanya Bundesliga'nın 26 haftasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kalan Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın adamı oldu.

Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın adamı seçildi!
ABONE OL

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 26. hafta maçında Hoffenheim'ı konuk etti.

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Stutgart maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 42. dakikada Andrej Kramaric atarken Stuttgart'ın golü ise Zuber'den geldi.

Bu sonuçla Stuttgart 20 puanla 16. sırada yer aldı Hoffenheim ise puanını 38'e yükseltti.

Maçın adamı Ozan Kabak

Ozan Kabak takımının attığı golün hazırlayıcısı oldu. 18 yaşındaki milli stoper bu performansı ile 9.3 puan aldı ve maçın adamı seçildi.

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber