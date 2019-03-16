Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın adamı seçildi!

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 26. hafta maçında Hoffenheim'ı konuk etti.

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Stutgart maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 42. dakikada Andrej Kramaric atarken Stuttgart'ın golü ise Zuber'den geldi.

Bu sonuçla Stuttgart 20 puanla 16. sırada yer aldı Hoffenheim ise puanını 38'e yükseltti.

Maçın adamı Ozan Kabak

Ozan Kabak takımının attığı golün hazırlayıcısı oldu. 18 yaşındaki milli stoper bu performansı ile 9.3 puan aldı ve maçın adamı seçildi.