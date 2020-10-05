Subatan: Bakkala borÃ§ yazdÄ±rÄ±p antrenmana gidiyordum

Erciyes Ãœniversitesi (ERÃœ) Spor Bilimleri FakÃ¼ltesi son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Burcu Subatan, 19-20 EylÃ¼l tarihlerinde Romanya'nÄ±n Cluj kentinde yapÄ±lan 73'Ã¼ncÃ¼ Balkan BÃ¼yÃ¼kler Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye Milli TakÄ±mÄ± adÄ±na yarÄ±ÅŸarak, 3 bin metrede altÄ±n madalya kazandÄ±. YarÄ±ÅŸlar sonrasÄ± memleketi Kayseriye gelen Subatan, gelecek yÄ±l yapÄ±lacak olan Ãœniversiteler ArasÄ± DÃ¼nya Atletizm ÅžampiyonasÄ±na hazÄ±rlanmaya baÅŸladÄ±. Spora ortaokul 6ncÄ± sÄ±nÄ±fta baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Subatan, "6'Ä±ncÄ± sÄ±nÄ±fa giderken eski milli tekvandocu Hanife Altun Alkan hocamÄ±zÄ± Ã¶rnek aldÄ±m. MaÃ§larÄ±nÄ± izledim. 'Bende dÃ¶vÃ¼ÅŸebilirim Ã¼lkemi temsil edebilirim' diye tekvando yaptÄ±m. Daha sonra maddi nedenlerden dolayÄ± tekvandoyu bÄ±raktÄ±m. Liseye giderken Beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmenim Tunay TÃ¼rkan'Ä±n yÃ¶nlendirmesiyle futbol oynadÄ±m. Bir sÃ¼re sonra Tunay hocam beni atletizme yÃ¶nlendirdi. Bu branÅŸta daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledi. O dÃ¶nemde okuldan yaklaÅŸÄ±k 40 kiÅŸi atletizme baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. BÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±m bÄ±raktÄ±, ben kaldÄ±m diye konuÅŸtu.

BAKKALA BORÃ‡ YAZDIRIP ANTRENMANA GÄ°DÄ°YORDUM

Maddi zorluklar iÃ§inde kendisini geliÅŸtirdiÄŸini kaydeden Subatan, Atletizme baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m zamanlarda Ã§evre yolda koÅŸuyorduk, sÄ±kÄ±ntÄ±lar oluyordu. AyrÄ±ca, ailemin maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± vardÄ±. Babam Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yordu, annem ev hanÄ±mÄ±ydÄ±. Bakkalda veresiyemiz oluyordu. Ailemden gizlice 2-3 lira bakkala borÃ§ yazdÄ±rÄ±p, o parayla bilet alÄ±p antrenmana gidiyordum. Bazen para bulamÄ±yordum antrenmana yÃ¼rÃ¼yerek gidip geliyordum. Burada aile desteÄŸinin Ã¶nemli olduÄŸu belirtmek istiyorum. Ã–zellikle kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na yardÄ±m yapÄ±lmalÄ±. GÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±zlar, gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'yi getirir. Ben de baÅŸarÄ±lÄ± oldukÃ§aÂ ailemin desteÄŸi arttÄ±. Åžu an beni Ã§ok destekliyorlar. YarÄ±ÅŸlarda kaybedersem benden Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yor, kazanÄ±rsam benden Ã§ok mutlu oluyorlar. Ailem arkamda olduÄŸu iÃ§i baÅŸarÄ±lÄ±yÄ±m ifadelerini kullandÄ±.

BÄ°N 500 METREDE SALON REKORU KIRMAK Ä°STÄ°YORUM

Balkan ÅžampiyonasÄ±'na 1'inci olmak iÃ§in gittiÄŸini sÃ¶yleyen Subatan, AntrenÃ¶rÃ¼mÃ¼z SÃ¼leyman AltÄ±noluk, 'Senden altÄ±n madalya istiyorum' demiÅŸti ve ben Ã¼lkeme altÄ±n madalya getirmeliydim. Ã‡Ä±ktÄ±m, sonuna kadar mÃ¼cadele ettim ve altÄ±n madalyanÄ±n sahibi oldum. KÄ±ÅŸ dÃ¶neminde salon yarÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z var. EÄŸer yarÄ±ÅŸlar yapÄ±lÄ±rsa orada da bin 500 metre de salon rekoru kÄ±rmak istiyorum. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda yapÄ±lacak olan Ãœniversiteler Atletizm ÅžampiyonasÄ± var. Orada madalya kazanacaÄŸÄ±mÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verebilirim. SonrasÄ±nda Avrupa BÃ¼yÃ¼kler ÅžampiyonasÄ± var. Orada Ã¶nce final koÅŸmak daha sonra da Allah izin verirse madalya kazanmak istiyorum. Son olarak hedefim de olimpiyat barajÄ±nÄ± geÃ§mek var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.