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30.12.2020 - 13:46 | | ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN -

Süğlün: "Farklı mağlubiyet bize yakışmadı"

Süper Lig'in 15. haftasında dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, bu mağlubiyeti unutup Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Süğlün: "Farklı mağlubiyet bize yakışmadı"
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Kırmızı-beyazlılar, Antalya Stadı'nda önceki gün oynanması planlanırken yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertesi güne ertelenen 2020 yılının son Süper Lig maçında, Atakaş Hatayspor'a, Boupendza'nın 4, Akintola ve Mirkan Aydın'ın birer golüyle farklı yenildi.

Antalyaspor, bu sonuçla teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı yedinci lig mücadelesinden üçüncü kez mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlıların başında diğer 4 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Yanal, 6-0'lık Atakaş Hatayspor mağlubiyetiyle teknik direktörlük kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardaki en farklı yenilgisini yaşamış oldu.

Süper Lig'de 25. sezonunu geçiren Antalyaspor da bu mağlubiyet ile lig tarihindeki en farklı yenilgilerinden biriyle karşılaştı.

En farklı şekilde 2001-2002 sezonunda MKE Ankaragücü'ne 12 Ağustos 2001'de iç sahada 8-1 yenilen kırmızı-beyazlıların, sahasındaki diğer en farklı mağlubiyetleri ise şöyle: Sezon

Tarih Maç Skor

1986-1987 28 Eylül 1986 Antalyaspor-Boluspor

2-6 1994-1995 11 Eylül 1994 Antalyaspor-Galatasaray 0-5

1996-1997 1 Mart 1997 Antalyaspor-Fenerbahçe 0-5

2018-2019 3 Şubat 2019 Antalyaspor-Beşiktaş 2-6

2019-2020 19 Ekim 2019 Antalyaspor-Gençlerbirliği 0-6

Süğlün: "Takımımız bunun üstesinden gelecek kalitededir"

Süper Lig'de geride kalan 15 hafta sonunda 17 puanda kalan ve 15. sırada yer alan Akdeniz ekibi, 16. hafta mücadelesinde 2 Ocak 2021 Cumartesi günü lig lideri Galatasaray'a konuk olacağı maça odaklandı.

Antalyaspor Kulübünün Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Atakaş Hatayspor'a farklı yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Şimdi önlerinde Galatasaray karşılaşmasının olduğunu anımsatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Bizim için dün o maç bitti. O karşılaşmayı unuttuk, şimdi Galatasaray mücadelesine aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Dünkü mücadelede günümüzde değildik. Biz, kötü bir takım değiliz. Biz, teknik direktöründen, yönetim kurulundan, futbolcularına kadar kaliteli bir ekibiz. Farklı mağlubiyet bize yakışmadı. Büyük bir şanssızlık yaşadık, tekrarı olmayacaktır. Bunu en kısa sürede telafi ederiz. Dünkü karşılaşmadan çıkarılacak dersler vardır. Hocamız da bu dersleri futbolcularımızla birlikte çıkaracaktır. Takımımız bunun üstesinden çok rahat gelecek profesyonellikte ve kalitededir. Bundan sonraki maçlarımızda bize yakışan futbolu sergileyip, en iyi neticeleri elde etmeyi hedefliyoruz."

 

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