Süleyman Bölünmez: Kulüp adı ve renkleri değişecek

Bölgesel Amatör Lig’de grubunu lider olarak tamamlayan Mardin Büyükşehir Başakspor’da efsanevi başkan Süleyman Bölünmez, yapılacak kongre öncesi her türlü yardıma hazır olduğunu açıkladı.

“SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ DÖNÜYOR”

Daha önce yaşattığı başarılar ve elde ettiği şampiyonluklarla Mardinspor’un sevilen isimlerinden olan Süleyman Bölünmez’in görev gelmesi halinde elini taşın altına koyarak ciddi bir yapılanma için kulübe maddi ve manevi destek vereceği öğrenildi.

KULÜP ADI VE RENKLERİ DEĞİŞECEK

Taraftarların başlattığı “renklerimizi istiyoruz” kampanyasına kayıtsız kalmayacağını açıklayan Bölünmez, “bir şehrin futbol takımının rengi o şehrin şerefi ve namusu oluyor. Mardin’in renkleri Kırmızı-Laciverttir.” ifadelerini kullanırken takımın adının da Mardinspor olarak değiştirileceğini söyledi.

“MARDİNSPOR’U ESKİ GÜNLERE TAŞIYACAĞIZ”

Geçtiğimiz ay Mardin’e atanan yeni Vali Mahmut Demirtaş’ın da destek vereceği oluşumda seve seve her türlü görevi alacağını belirten Bölünmez, “Üst üste iki şampiyonlukla takımı TFF 1. Lig’e çıkartabiliriz. Mardinspor’un eski günlere dönmesi lazım.” diye konuştu.