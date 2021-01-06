Süleyman Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hurma, Konyaspor maçının Kocaeli Stadı'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine, "Boş nereyi bulursak orada oynuyoruz. Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık." ifadelerini kullandı. Hurma, İstanbul ekibinin sezon başında kullandığı Atatürk Olimpiyat Stadı için "Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki çalışmaların bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bitince kendi sahamıza geçip oynayacağız." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 10 Ocak Pazar günü Kocaeli Stadı'nda ağırlayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını daha önce Atatürk Olimpiyat, Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Vodafone Park statlarında oynamıştı.





