Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKaragümrükspor Haberleri Süleyman Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık
06.01.2021 - 14:22 | | İSTANBUL (AA)

Süleyman Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Süper Lig'de hafta sonu İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacakları maç için İstanbul'da stat bulamadıklarını söyledi.

Süleyman Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık
ABONE OL

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hurma, Konyaspor maçının Kocaeli Stadı'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine, "Boş nereyi bulursak orada oynuyoruz. Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık." ifadelerini kullandı.  Hurma, İstanbul ekibinin sezon başında kullandığı Atatürk Olimpiyat Stadı için "Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki çalışmaların bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bitince kendi sahamıza geçip oynayacağız." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 10 Ocak Pazar günü Kocaeli Stadı'nda ağırlayacak. 

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını daha önce Atatürk Olimpiyat, Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Vodafone Park statlarında oynamıştı.

Süleyman Hurma: Bu hafta İstanbulda stat bulamadık

?rel=0
Mesut Özil, Fenerbahçe'de | İşte detaylar, sözleşmesi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hedebe ve Youssouf'a gelen teklifleri değerlendirecek
    Hedebe ve Youssouf'a gelen teklifleri değerlendirecek
  2. Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı
    Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı
  3. Manchester City Kovid-19 vakası
    Manchester City Kovid-19 vakası
  4. Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık
    Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık
  5. G.Saray'a kötü haber! İmzayı attı
    G.Saray'a kötü haber! İmzayı attı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "İlk yarıyı hedefimize yakın yerde bitirdik"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "İlk yarıyı hedefimize yakın yerde bitirdik"

Son dakika | Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi, durumu ağır

Son dakika | Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi, durumu ağır

Son dakika | Kasımpaşa, Danny Drinwater'ı kiraladı!

Son dakika | Kasımpaşa, Danny Drinwater'ı kiraladı!

CANLI | Denizlispor - Kayserispor

CANLI | Denizlispor - Kayserispor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet