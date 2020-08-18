Süleyman Hurma: "Serie A'dan bir kaleci alıyoruz"

Süper Ligi'n yeni takımı Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma kaleci transferiyle ilgili olarak, "İtalya Milli Takımı'nda oynamış olan bir kaleciyi alıyoruz" dedi.

beIN Sports'a konuşan Hurma, "Joe Hart ile ciddi görüşmelerimiz oldu ama anlaşma sağlanamadı. Serie A'dan bir kaleci alıyoruz. Joe Hart'tan daha iyi kaleci. İsim vermeyeyim. İtalya Milli Takımı'nda oynamış olan bir kaleci. Oyuncunun hak ettiği gibi videoyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

O İtalyan kaleci Emiliano Viviano

Trt Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile anlaştı. Viviano 2 yıllık sözleşmeye 'evet' dedi.

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