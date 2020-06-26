Sumudica: Kesinlikle kazanmak Ã¼zerine hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yoruz

Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Marius Sumudica, SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda 28 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecekleri maÃ§Ä± kazanmak istediklerini bildirdi.Â

Rumen teknik adam, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 3-1 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri Galatasaray maÃ§Ä±nda muhteÅŸem bir dÃ¶nÃ¼ÅŸle beraberliÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼recinde futbolcularÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± fiziksel eksikliÄŸin Ã¶nÃ¼ne son maÃ§ta gÃ¶sterdikleri mÃ¼cadeleyle geÃ§tiklerini belirten Sumudica, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:Â

"Ã‡ok zorlu bir sÃ¼recin ardÄ±ndan iki zorlu karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±ktÄ±k. MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±mÄ±n performansÄ±ndan tatmin olmamÄ±ÅŸtÄ±m ancak Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesi dersimize Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve takÄ±mÄ±mÄ±za ciddi bir fiziksel Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kledik. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da maÃ§ta aldÄ±k diyebilirim ancak tÃ¼m bunlarÄ±n yerine gelmesi iÃ§in oyuncularÄ±mÄ±n Ã¶zverisi gerekiyordu ve bu beni Ã§ok sevindirdi. 105 dakikalÄ±k bir karÅŸÄ±laÅŸma oynadÄ±k, zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸasak da vazgeÃ§medik. MaÃ§ iÃ§erisinde birÃ§ok kez taktiksel deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±k ve futbolcularÄ±m da onlardan beklediklerimi sahaya yansÄ±ttÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 6 maÃ§ boyunca da bunun devam edeceÄŸine inanÄ±yorum."Â

Herkesi tatmin eden, keyifli bir futbol izlettiklerini aktaran Sumudica, "Puanlar kazanmak iÃ§in mÃ¼cadele ediyoruz. Futbolun doÄŸrularÄ±nÄ±, futbolun gÃ¼zellikleriyle yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°zleyenlere de zevk veren bir futbol oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyum ama esas Ã¶nceliÄŸim puanlar toplamaya devam edebilmek." ifadelerini kullandÄ±.

"Antalyaspor maÃ§Ä±nÄ± kazanmak Ã¼zerine hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz"

SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecekleri maÃ§la ilgili de deÄŸerlendirmelerde bulunan Sumudica, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Galatasaray maÃ§Ä±nda alÄ±nan bir puanÄ±n anlam kazanmasÄ± adÄ±na Antalyaspor maÃ§Ä±nÄ± kazanmamÄ±z gerekiyor. Rakibimiz gÃ¶sterdiÄŸi performansla SÃ¼per Lig'de ikinci yarÄ±nÄ±n en iyi takÄ±mlarÄ±ndan biri. Her rakibe olduÄŸu gibi Antalyaspor'a da saygÄ± duyuyorum ancak bu karÅŸÄ±laÅŸmayla ilgili de kesinlikle kazanmak Ã¼zerine hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 10 karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± da kaybetmeyen bir takÄ±ma karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Ã–zellikle onlarÄ±n, bu karÅŸÄ±laÅŸmadan da puanla ayrÄ±lÄ±rlarsa kulÃ¼p rekorunu kÄ±racaklarÄ±nÄ± biliyorum. Ama biz kazanmak iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. KazanmamÄ±z durumunda ligin alt sÄ±ralarÄ±yla olan iliÅŸkimizi de kesmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. FutbolcularÄ±mÄ±za gÃ¼veniyorum, elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz. Bizlerin alacaÄŸÄ± sonuÃ§larla mutlu olacak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸehirde gÃ¶rev yapÄ±yorum. Ä°nsanlarÄ±, bize gÃ¼venenleri bu karÅŸÄ±laÅŸmada da hem gÃ¶stereceÄŸimiz performansla hem de alacaÄŸÄ±mÄ±z galibiyetle sevindirmek istiyoruz."

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