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HaberlerRizespor Haberleri Sumudica: "Kulüpte 21 kişi korona olduğu için Rize'ye gelemiyorum"
22.01.2021 - 19:27 |

Sumudica: "Kulüpte 21 kişi korona olduğu için Rize'ye gelemiyorum"

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, açıklamalarda bulundu. Sumudica: "Kulüpte yaklaşık 21 kişi koronaya yakalandı ve bunların 9'u futbolcu. Dikkatli davranmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sumudica: "Kulüpte 21 kişi korona olduğu için Rize'ye gelemiyorum"
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Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Marius Sumudica, "Ne yazık ki bugün Rize'ye gelemedim. Pazartesi günü gelmeyi planlıyorum. Kulüpte çok fazla koronavirüs vakası var ve ben de geçtiğimiz Aralık 2019'da zatürreye yakalandığım için benim için çok riskli bir durum"

"Durumun nasıl bir hal alacağına bakacağız ve ona göre geleceğim. Kulüpte yaklaşık 21 kişi koronaya yakalandı ve bunların 9'u futbolcu. Dikkatli davranmam gerekiyor" ifadelerini kullandı

Sumudica: Kulüpte 21 kişi korona olduğu için Rizeye gelemiyorum

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