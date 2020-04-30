Sumudica Romanya'dan izin alamadı, dönemiyor...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, geçtiğimiz ay corona virüsü salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte ülkesi Romanya'ya dönmüştü.

Oyuncusu Alexandru Maxim ile birlikte Türkiye'ye geri dönüş izni alamadıklarını açıklayan Sumudica, flaş ifadeler kullandı.

İŞTE SUMUDICA'NIN AÇIKLAMALARI

"Gaziantep'ten en geç 1 Mayıs'ta orada olmam gerektiğine dair bir mail aldım. 14 günlük karantina sonrasında idmanlar başlayacak, Türkler de ligi 12-15 Haziran tarihinde başlatmayı planlıyor.

Yayıncı kuruluş bu kararı aldı ve onlar erken başlamasını istiyor. Hafta aralarında da maçlar oynanacak ve seyirci olmayacak. Mail geldikten sonra uçuş yasağı olduğunu fark ettim ancak özel uçuşların bir problem olmayacağını düşündüm. Ödememi yaptım, bazı formları doldurdum ve bugün Romanya'da yetkililerin uçmama izin vermediğini gördüm. Sebebi 14 Mayıs'a kadar Türkiye ile Romanya arasındaki uçuşların durdurulmasıymış.

Fransa'dan, Almanya'dan geri dönen oyuncularım var ama ben dönemiyorum çünkü ben Romanya'dayım. Ailemle olmak için geri döndüm ve çalışmak için de dönmemi gerektiren bir sözleşmem var. Eğer sözleşme feshedilirse, çok büyük para kaybedeceğim."

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