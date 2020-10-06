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06.10.2020 - 19:41 | | AA

Sumudica tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Yukatel Denizlispor kulüplerinin yanı sıra, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sumudica tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Trabzonspor Kulübü'nü, Gaziantep FK ile oynanan mücadeledeki saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Kurul, Medipol Başakşehir'in Göztepe ile oynadığı maçta cezaya uyulmaması gerekçesiyle kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ı PFDK'ye sevk ederken, Medipol Başakşehirli oyuncu Fredrik Gulbrandsen, kulüp asbaşkanı Mesut Altan ve yardımcı antrenör Pierre Webo'yu da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica, takımının Trabzonspor ile oynadığı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderilen bir diğer isim oldu.

Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Yukatel Denizlispor kulüpleri de talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Kurul, Yeni Malatyaspor'un Perulu oyuncusu Christian Cueva'yı, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

TFF 1. Lig'de de bazı kulüp, futbolcu ve teknik adamlar da disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

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Sumudica tedbirli olarak PFDKye sevk edildi

 

 

 

 

 

 

 

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