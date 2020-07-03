Sumudica: "Türk pasaportu istiyorum"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Denizlispor maçının ardından yine gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

"Türk pasaportu istiyorum"

Rumen teknik adam, " Ben burada güzel futbol oynattığımı düşünüyorum. Türkiye'de devam etmek istiyorum. Yerli hocalardan hiçbir farkım yok. Türk pasaportu istiyorum. Türk pasaportu alıp umarım burada uzun yıllar çalışırım." diye konuştu.

"Futboldan hiçbir anlamıyorlar çünkü"

Sumudica, sezon başında yerel basındaki bazı gazetecilerin Gaziantep FK'yı küme düşüreceğini ve kulübü batıracağını söylerken, "Göreve başladığımda Gaziantep'teki yerel basında gazeteciler, Gaziantep'i küme düşüreceğimi ve kulübü batıracağımı söylemişlerdi. Buradan onlara söylüyorum. Gazeteciliği bırakın. Futboldan hiçbir anlamıyorlar çünkü." ifadelerini kullandı.

Sumudica sevinci hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanımız büyük ameliyat geçirdi. Maçtan önce kendisine 3 puan sözü vermiştim. Buradan ona seslenmek istedim. Benim bunu paylaşmam rakibimizin canını sıktı herhalde. Kalplerini kırdıysam özür dilerim." dedi.

Yukatel Denizlispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Rumen çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Rakibimize karşı açık bir futbol oynadık. Güçlü bir rakip olduğumuzu gösterdik. Deplasman olmasına rağmen hücum etmek için sahaya 2 forvetle çıktık. Rakibimizin sadece ceza sahası dışından çektiği bir şut var, o da direkten döndü. Bu üç puanın bizi Süper Lig'de tutacağına inanıyorum. Pandemi dolayısıyla verilen aradan sonra hiçbir maçımızı kaybetmedik, 3 beraberlik, 1 galibiyet aldık. Bu da çok önemli bizim için. Hala önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçtan maksimum puanlar almaya çalışacağız. Gaziantep FK, futbol oynamaya devam edecek. Takımımı motive etmeye çalışacağım. Tatilde değiliz. Kulübümüze mali açıdan yardım etmek için kalan maçları kazanmamız gerekiyor."

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