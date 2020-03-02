Sumudica ve Okan Buruk birlikte röportaj verdi!

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Maç sonu Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica ve Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından birlikte röportaj vermeye çıktılar.

"Nasıl yorgun değiller?"

İlk olarak söz alan Sumudica Başakşehir'in diri olmasına vurgu yaptı. "Ligin en iyi takımı Başakşehir'e karşı oynadık. Hafta arası 120 dakika oynadılar. 3 günde 1 maç oynamalarına rağmen nasıl yorgun değiller? Biz onları yorgun bekliyorduk ama hiç de öyle değillerdi. Diri ve güçlülerdi."

"Türk halkının acısını kalbimde yaşıyorum"

Sözlerine devam eden Sumudica Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler için, "Türk halkının acısını kalbimde yaşıyorum. Türkiye benim ikinci evim. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birbirimize sıkı sıkı sarılmalıyız." dedi.

Buruk: "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var"

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk ise, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu mesajı vermek istedik." dedi.

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