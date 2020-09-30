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30.09.2020 - 15:21 |

Süper Kupa Bayern'in! Bayern Münih - Borussia Dortmund: 3-2

Almanya Süper Kupa maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Dortmund 2-0 geriden gelip skoru 2-2 yapsa bile son sözü Bayern Münih söyledi ve sahadan 3-2 galip ayrılarak Süper Kupa'yı kazandı. Dortmund'da Haaland müsabakayı 1 gol 1 asist ile tamamladı.

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Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih oldu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen Almanya Süper Kupa finalinde, geçen sezonun Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşılaştı. 

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Corentin Tolisso ve 32. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Borussia Dortmund, 39. dakikada Julian Brandt ile ağları sarstı ve ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Borussia Dortmund, 55. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bayern Münih, 82. dakikada Joshua Kimmich'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. 

Bu skorla Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

İLK 11'LER

B.Münih: Hitz; Emre, Hummels, Akanji; Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack; Brandt, Reus; Haaland 

Dortmund:  Neuer; Pavard, Süle, Hernández, Davies; Kimmich, Martínez, Tolisso; Müller, Lewandowski, Coman

Süper Kupa Bayernin Bayern Münih - Borussia Dortmund: 3-2

 

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