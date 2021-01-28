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28.01.2021 - 20:13 |

Süper Kupa sonrası 2 PFDK sevki!

Medipol Başakşehir idarecisi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi

Süper Kupa sonrası 2 PFDK sevki!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir idarecisi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Yaman ve Korkmaz'ın dün oynanan TFF Süper Kupa maçında "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Süper Kupa sonrası 2 PFDK sevki

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