Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Toplantıda izlenecek yol haritası, kulüplerin mali sorunları konuşuldu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in liglerin 12-13-14 Haziran’da başlayıp 26 Temmuz’da sona ermesine yönelik bir çalışma sunduğunu söyledi.

Maçlar seyircisiz oynanacak

Nisan ayının sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılacak son görüşmenin ardından takvimin netleşeceğini kaydeden Sepil, “Türkiye Kupası da bu 1.5 aylık süreçte tamamlanacak. Maçlar büyük olasılıkla seyircisiz oynanacak. Gerekli sağlık koşulları sağlanacak her maç oynanması gereken şehirde yapılacak. Fikstür aynen devam edecek. Maçların bitirilme kararı, tamamen federasyonun kararı. Liglerin bitirilmemesi gibi bir senaryo yok” dedi.

Altyapı vurgusu

Toplantıda altyapıların bundan sonraki süreçte daha da önemli olacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bundan sonraki süreçte ithal, ikame, dışa bağımlılık yerine, üretim yapmadan tüketmek yerine, yeni anlayışlar hepimiz için önemli bir fırsat. Bakanlık olarak son yıllarda temel stratejimiz, üretim ve altyapı üzerine kurulu bir strateji. İthal eden değil ihraç eden bir ülke konumunda olmak. Spor açısından da bir inancı ve eylemi ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

Maaş ödeyeme hale geldik!

Kulüpler, Bakan Kasapoğlu ile yaptıkları görüşmede özellikle yaşadıkları derin mali krize çözüm bulunmasını istediler. Kasapoğlu tüm başkanların görüşlerini alırken, toplantıya “Maaş bile ödeyemez durumdayız” sözleri damga vurdu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de, “Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kulüpler ciddi gelir kaybına uğradılar. Hiçbir gelir yok. Zaten zor durumdaydı herkes daha da kötü oldu” diye konuştu.



Çalışma ekibi

Sepil, kulüplerin ekonomik problemleri için çalışma ekibi kurulacağını, Bakan Kasapoğlu’nun da buna moderatörlük yapacağını

belirterek şöyle devam etti; “Pandeminin getirdiği sorunları nasıl çözeriz bunlara bakacağız. Çeşitli görüşler ortaya atıldı. Yayın gelirleri, sponsorluklar, seyircisiz maçlar nedeniyle hasılat kayıpları ciddi sıkıntılar. Artık üreten bir spor ekonomisine geçmemiz gerekiyor. Sayın Bakan da bunun altını özellikle çizdi.”

Amatörler devam

Bakan Kasapoğlu, amatör branşlara yönelik gayretlerin devam ettirilmesi, güçlendirilmesi adına çalışmaları hep birlikte sürdürdüklerini de aktardı. Kasapoğlu, “Amatör branşlara yatırım yapan kulüplerimizin desteklenmesi noktasında, vergi iadesi, stopaj iadeleri ile bu zararların sübvanse edilmesi yönündeki kanun çalışması geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. İnşallah en kısa süreçte nakit akışının başlayacağını sizlere ifade etmek istiyorum” derken tüm kulüpler amatör iradenin devam edeceğini şube kapatmak gibi bir adımın atılmayacağının garantisini verdiler.

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