Süper Lig 18. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig 17. hafta maç sonuçları (fikstür) ve puan durumu

Sporseverler heyecanlı geçen 17. hafta ardından 18. hafta hakemlerini ve maçlarını araştırıyor. Süper Lig'de geride kalan haftada kıyasıya mücadele sonrası zirve değişti. Süper Lig puan tablosu farklı bir görünüme kavuştu. Diğer yandan 18. hafta maçları belli oldu. Süper Lig 17. hafta puan durumu...

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ

9 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜR

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe 2-1 Aytemiz Alanyaspor

17. HAFTA PUAN DURUMU

1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 34

2.FENERBAHÇE A.Ş. 32

3.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 31

4.AYTEMİZ ALANYASPOR 30

5.GALATASARAY A.Ş. 30

6.ATAKAŞ HATAYSPOR 27

7.TRABZONSPOR A.Ş. 26

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 22

9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 21

10.YENİ MALATYASPOR 21

11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 21

12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20

13.GÖZTEPE A.Ş. 19

14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19

15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19

16.GENÇLERBİRLİĞİ 19

17.KASIMPAŞA A.Ş. 19

18.MKE ANKARAGÜCÜ 15

19.YUKATEL DENİZLİSPOR 13

20.HES KABLO KAYSERİSPOR 13

21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13