Süper Lig 18. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig 17. hafta maç sonuçları (fikstür) ve puan durumu
Süper Lig maç sonuçları haberimizde. Süper Lig'de 17 hafta Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ile tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 18. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Peki, Süper Lig puan durumu nedir? Sarı-lacivertli takımın 2-1'lik galibiyeti sonrası 17. haftada ikinci sıraya yükseldi. Birinciliği ise Beşiktaş aldı. İşte, Süper Lig 17. hafta fikstür...
Sporseverler heyecanlı geçen 17. hafta ardından 18. hafta hakemlerini ve maçlarını araştırıyor. Süper Lig'de geride kalan haftada kıyasıya mücadele sonrası zirve değişti. Süper Lig puan tablosu farklı bir görünüme kavuştu. Diğer yandan 18. hafta maçları belli oldu. Süper Lig 17. hafta puan durumu...
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ
9 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
10 Ocak Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
11 Ocak Pazartesi:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜR
5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe 2-1 Aytemiz Alanyaspor
17. HAFTA PUAN DURUMU
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 34
2.FENERBAHÇE A.Ş. 32
3.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 31
4.AYTEMİZ ALANYASPOR 30
5.GALATASARAY A.Ş. 30
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 27
7.TRABZONSPOR A.Ş. 26
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 22
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 21
10.YENİ MALATYASPOR 21
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 21
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20
13.GÖZTEPE A.Ş. 19
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19
16.GENÇLERBİRLİĞİ 19
17.KASIMPAŞA A.Ş. 19
18.MKE ANKARAGÜCÜ 15
19.YUKATEL DENİZLİSPOR 13
20.HES KABLO KAYSERİSPOR 13
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13