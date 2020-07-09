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09.07.2020 - 15:09 |

Süper Lig 31. hafta puan durumu ve alınan toplu sonuçlar! Bugün Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de 31. haftanın maçları bugün oynanacak üç müsabakanın ardından sona erecek. 31. haftanın açılış maçında deplasmanda Gençlerbirliğine konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik skorla sahadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakeşhir sahasında Denizlispor'u 2-0'lık skorla geçerken Başakşehir'e en yakın takım olan Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u deplasmanda tek golle geçerken Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında bozguna uğradı. Peki Süper Lig'de alınan sonuçların ardından puan durumu nasıl şekillendi. İşte puan durumu

Süper Lig 31. hafta puan durumu ve alınan toplu sonuçlar! Bugün Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?
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Süper Lig'de 31. hafta maçları bugün oynanacak olan üç müsabaka ile son bulacak. Ligin bitimine üç hafta kala oynanan maçların ardından alınan sonuçlara göre puan durumunun nasıl şekillendiği taraftarlar tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. 31. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Gençlerbirliğine konuk oldu. Başakşehir, Denizlispor karşısında rahat bir galibiyet alırken Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4-1'lik skorla mağlup oldu. Bugün oynanacak olan üç maçın ardından Süper Lig'de 31. hafta tamamlanmış olacak

SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

18:30 Rizespor-Kayserispor

21:00 Gaziantep FK- Konyaspor

21:00 Beşiktaş-Kasımpaşa

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 31. hafta puan durumu ve alınan toplu sonuçlar Bugün Süper Ligde hangi maçlar oynanacak

 

 

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