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03.02.2021 - 08:54 | | Sabah

Süper Lig, ara transfer döneminde Avrupa'da rekor kırdı!

Ara transfer dönemi 1 Şubat Pazartesi gecesi sona ermişti. Takımlar son dakika transfer haberlerini de peş peşe açıkladı. Başta 4 büyükler olmak üzere birçok yıldızı takımına kattı. Mesut Özil, İrfan Can, Onyekuru, Mostafa Mohamed, Bakasetas ve Cenk Tosun gibi yıldızlar Süper Lig'de yeni takımlarına imza attı.

Süper Lig, ara transfer döneminde Avrupa'da rekor kırdı!
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Süper Lig 'de tarihi bir devre arası transfer dönemi geride kaldı. Toplam 118 transferle, bu alanda görülmemiş bir sayıya ulaşıldı. Beş büyük lig (Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere) ve Türkiye'de toplamda 259 transfer yapılırken, bunların %45,5'i Süper Lig'de gerçekleştirildi. Beş büyük ligde yer alan toplam 98 takımın 141 transfere imza atmasına rağmen, ligimizde yer alan 21 takım, 118 transfere noktayı koymayı başararak rekor kırdı.

SON 10 YILIN TRANSFER REKORU

Devre arası transferlerinde de son 10 yılın zirvesine çıkıldı. Ekip başına 5,6 transfer gerçekleştirilirken, bu orana en fazla yaklaşılan sezon takım başına 5,1 transfer yapılan 2013-14 sezonu olmuştu. Öte yandan son 10 yılda beş büyük lig ve Süper Lig hesaba katıldığında da yine en fazla transfer yapılan dönem bu sezon oldu. Bu sezona en fazla yaklaşan lig ise 2012-2013 sezonu devre arasında 108 transferin yapıldığı İtalya Serie A oldu.

BORÇ DA ARTTI TRANSFERLER DE

Antalyaspor'un yasak nedeniyle hamle yapamadığı ara transferde ekiplerimiz 23.8 milyon Euro öderken, sattığı isimlere ise 18.1 milyon Euro ödedi. Takımlarımız yine zarar etmekten kurtulamadı ve 5.7 milyon Euro eksi yazdı.

Süper Lig, ara transfer döneminde Avrupada rekor kırdı

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