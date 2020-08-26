Süper Lig fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig fikstür çekiminin yapılacağı tarih belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 sezonu fikstür çekiminin 26 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu. 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de fikstür çekimi ise bugün gerçekleştirilecek. Riva'da yapılacak olan fikstür çekimini takip etmek isteyen futbolseverler fisktür çekimi saat kaçta hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK? FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü 26 Ağustos Çarşamba çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.