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23.06.2020 - 11:52 | | DENİZLİ, (DHA)

Süper Lig haberleri | Denizlispor kendi göbeğini kendi kesecek

Süper Lig'de üst üste Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olup ateş hattına iyice yaklaşan Yukatel Denizlispor kalan 6 haftada oynayacağı maçlarla hem kendi, hem de rakiplerinin kaderini tayin edecek.

Süper Lig haberleri | Denizlispor kendi göbeğini kendi kesecek
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Kötü sonuçların ardından tehlike çanlarını duymaya başlayan yeşil-siyahlılar, kümede kalma mücadelesindeki ve şampiyonluk yolundaki takımlarla hayati sınavlar verecek. Önce bu hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'a konuk olacak Ege ekibi, ardından orta sıralarda yer alan Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

Denizlispor 31'inci ve 32'nci haftalarda ise şampiyonluk adaylarıyla karşılaşacak. Önce Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak Denizlispor, ardından Trabzonspor'la evinde kozlarını paylaşacak. Denizlispor son 2 haftada ise Avrupa kupalarını hedefleyen Alanyaspor'la karşı karşıya geldikten sonra son maçta düşmemek için çırpınan Ankaragücü ile evinde oynayacak. Lige ara verilmeden önce çıkış yakalayıp 3 maçta 7 puan toplayan ve rahat nefes alan Denizlispor son haftalara diken üstünde girecek. Teknik direktör Bülnt Uygun ise gerekeni yapacaklarını ve sezonu sorunsuz tamamlayacaklarını söyledi.

Süper Lig haberleri | Denizlispor kendi göbeğini kendi kesecek

 

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