Süper Lig kulüplerine 200 milyonluk para dopingi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun girişimleriyle bu sezon için Türkiye Futbol Federasyonu ile 2 milyar 650 milyon liraya anlaşma sağlayan beIN Sports, bu bedelin ilk taksidi olarak dün 200 milyon lira yatırdı.

Ankara’da bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından uzlaşma sağlayan ancak TFF tarafından henüz imza töreni yapılmayan anlaşma için detaylarda sorun çıktığı belirtilmişti. Kulüplerin yaşadığı sıkıntıların had safhaya ulaşması nedeniyle Bakan Kasapoğlu’nun girişimleri sonuç verdi ve para TFF’ye yatırıldı. Bu bedel yine Federasyon öncülüğünde kulüplere paylaştırılacak. Bilindiği gibi beIN Sport, sezon başında 500 milyon liralık bir ön ödeme gerçekleştirmişti.