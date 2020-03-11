Süper Lig maçları ertelendi mi? İptal mi oldu? Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

Corona virüsünün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Yapılan test sonucu bir kişide corona virüsüne rastlandı. Bu gelişme sonrası okulların tatil olup olmayacağı ile birlikte Süper Lig maçlarınında iptal olup olmayacağı merak edildi. Şimdi vatandaşlar Süper Lig maçları ertelendi mi? Maçlar seyircisiz mi oynanacak? sorusunu soruyor.

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüsünün Türkiye'de rastlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Mart ve Nisan aylarındaki 80'den fazla müsabakayı ertelemiş durumdayız. Bunların listesini paylaşacağız."

"Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili şeyler geliyor. Bununla ilgili bir şey gündemimizde değil. Şu an itibariyle tüm bilgilerimizi anbean güncellemeye devam edeceğiz.