Süper Lig ne zaman başlayacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ilk maçları...

Süper Lig'in yeni sezonu için nefesler tutulmuş durumda... Koronavirüs gölgesinde geçen Cemil Usta sezonu sonrası yeni sezon büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarların sıklıkla cevap aradığı soru ise Süper Lig ne zaman başlayacak? şeklinde...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs günü sona erecek.

1. HAFTA

11 Eylül Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

12 Eylül Cumartesi

17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor

17.00 Karagümrük-Yeni Malatya

20.00 Göztepe-Denizlispor

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

13 Eylül Pazar

17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor

17.00 Kayserispor-Kasımpaşa

20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş

14 Eylül Pazar

20.00 Hatayspor-Başakşehir