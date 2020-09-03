03.09.2020 - 14:19 |
Süper Lig ne zaman başlayacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ilk maçları...
Süper Lig yakında başlamak üzere... Türk futbolseverler bir an evvel ligin başlamasını ve takımlarının performansını seyretmek istiyor. Bu nedenle eylül ayı itibarıyla Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu artıyor.
Süper Lig'in yeni sezonu için nefesler tutulmuş durumda... Koronavirüs gölgesinde geçen Cemil Usta sezonu sonrası yeni sezon büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarların sıklıkla cevap aradığı soru ise Süper Lig ne zaman başlayacak? şeklinde...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs günü sona erecek.
1. HAFTA
11 Eylül Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
12 Eylül Cumartesi
17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor
17.00 Karagümrük-Yeni Malatya
20.00 Göztepe-Denizlispor
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK
13 Eylül Pazar
17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor
17.00 Kayserispor-Kasımpaşa
20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş
14 Eylül Pazar
20.00 Hatayspor-Başakşehir