20.08.2020 - 14:14 |
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2020-2021 sezonu lig başlangıç tarihi
Süper Lig ne zaman başlıyor? Futbolseverler 2020-2021 sezonu lig başlangıç tarihini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı. İşte yeni sezonun başlangıç tarihi.
Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon maçlarını heyecanla bekleyen futbolseverler için beklenen açıklama geldi. TFF 2020-2021 sezonun başlangıç tarihini açıkladı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. 2. ve 3. ligde 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak.
TFF 2 ve 3. ligin sezon başlangıcı ise 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.
TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ise 11 Eylül'de başlayacağını daha önce duyurmuştu.
Tüm liglerin sezon planlamaları daha sonra ilan edilecek.