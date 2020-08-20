Süper Lig ne zaman başlıyor? 2020-2021 sezonu lig başlangıç tarihi

Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon maçlarını heyecanla bekleyen futbolseverler için beklenen açıklama geldi. TFF 2020-2021 sezonun başlangıç tarihini açıkladı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. 2. ve 3. ligde 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak.

TFF 2 ve 3. ligin sezon başlangıcı ise 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.

TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ise 11 Eylül'de başlayacağını daha önce duyurmuştu.

Tüm liglerin sezon planlamaları daha sonra ilan edilecek.