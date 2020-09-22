Süper Lig puan durumu ve 2. haftanın sonuçları!

Süper Lig'de ikinci hafta dün akşam oynanan bir maçla tamamlandı. 2. haftanın açılış maçında Cuma akşamı Yeni Malatyaspor-Göztepe karşı karşıya geldi mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. İlk haftayı kayıpsız atlatan Beşiktaş sahasında Antalyasor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray sahasında Başakşehir'i iki golle geçti ve ligin ilk iki haftasını kayıpsız tamamladı. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe-Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

2. HAFTANIN SONUÇLARI

Yeni Malatya-Göztepe 1-1

Gençlerbirliği-Konyaspor 0-0

Denizlispor-Trabzonspor 0-0

Alanyaspor-Kayserispor 2-0

Beşiktaş-Antalyaspor 1-1

BB Erzurumspor-Sivasspor 1-2

Kasımpaşa-Rizespor 2-0

Gaziantep FK-Karagümrük 2-2

Başakşehir-Galatasaray 0-2

Fenerbahçe-Hatayspor 0-0

SÜPER LİG PUAN DURUMU