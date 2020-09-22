22.09.2020 - 10:01 |
Süper Lig puan durumu ve 2. haftanın sonuçları!
Süper Lig'de 2. hafta maçları dün akşam oynanan Fenerbahçe-Hatayspor maçı ile tamamlandı. İki haftanın ardından Süper Lig'de iki haftayı kayıpsız atlatan ve 6 puanı hanesine yazdıran Galatasaray otururken aynı puanlı Alanyaspor ikinci sırada yer aldı. 4 puanlı takımlar arasında Göztepe, Karagümrük, Beşiktaş, Hatayspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe sıralamayı oluşturdu. Ligde iki haftadahiç puan alamayan Rizespor, Ankaragücü ve Başakşehir son sırayı oluşturuyor. İşte 2. haftada alınan toplu sonuçlar...
Süper Lig'de ikinci hafta dün akşam oynanan bir maçla tamamlandı. 2. haftanın açılış maçında Cuma akşamı Yeni Malatyaspor-Göztepe karşı karşıya geldi mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. İlk haftayı kayıpsız atlatan Beşiktaş sahasında Antalyasor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray sahasında Başakşehir'i iki golle geçti ve ligin ilk iki haftasını kayıpsız tamamladı. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe-Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
2. HAFTANIN SONUÇLARI
Yeni Malatya-Göztepe 1-1
Gençlerbirliği-Konyaspor 0-0
Denizlispor-Trabzonspor 0-0
Alanyaspor-Kayserispor 2-0
Beşiktaş-Antalyaspor 1-1
BB Erzurumspor-Sivasspor 1-2
Kasımpaşa-Rizespor 2-0
Gaziantep FK-Karagümrük 2-2
Başakşehir-Galatasaray 0-2
Fenerbahçe-Hatayspor 0-0
SÜPER LİG PUAN DURUMU