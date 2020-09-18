Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci hafta bugün oynanacak birer maçla başlayacak. Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçları 20 Eylül Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
Yarın:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
Yarın:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
21 Eylül Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
20 Eylül Pazar:
15.30 Çorum FK-Manisa FK (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.30 Niğde Anadolu FK-Hacettepe (Niğde 5 Şubat)
15.30 Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor (TCDD Ankara Demirspor)
16.00 Sancaktepe FK-Hekimoğlu Trabzon (15 Temmuz)
16.00 İnegölspor-Zonguldak Kömürspor (İnegöl İlçe)
16.00 Ergene Velimeşespor-Uşakspor (Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Sarıyer (Kocaeli)
19.00 Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor (Zafer)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)
Kırmızı Grup
20 Eylül Pazar:
15.00 Bayburt Özel İdare-Elazığspor (Bayburt Genç Osman)
15.30 Serik Belediyespor-Pendikspor (Serik İsmail Oğan)
15.30 Kardemir Karabükspor-Mamak FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.30 Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor (Gazi)
15.30 1922 Konyaspor-Sakaryaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.30 Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK (Tarsus İlçe)
16.00 Kırklarelispor-Sivas Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
16.00 Eyüpspor-Pazarspor (Eyüp)
16.00 Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
20 Eylül Pazar:
15.00 Artvin Hopaspor-Edirnespor (Hopa İlçe)
15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor (Yeni Malatya)
15.30 Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Nevşehir Gazi)
16.00 Kızılcabölükspor-Çankaya FK (Kızılcabölük)
16.00 Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor (Silivri)
16.00 Manisaspor-Diyarbekirspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 (Alemdağ)
19.00 Bucaspor 1928-Ofspor (Yeni Buca)
2. Grup
20 Eylül Pazar:
15.00 Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği (Yomra İlçe)
15.00 Kahta 02 Spor-Ağrı 1970 Spor (Kahta İlçe)
15.00 Mardin Fosfatspor-Tokatspor (Mardin 21 Kasım)
15.30 İskenderun FK-Halide Edip Adıvarspor (Payas İlçe)
15.30 Ceyhanspor-Çengelköy (İsmet Atlı)
15.30 Karaman Belediyespor-Tekirdağspor (Kemal Kaynaş)
16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959 (Tepecik Şenol Güneş)
19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)
3. Grup
20 Eylül Pazar:
15.00 Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu (7 Ocak)
15.00 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)
15.00 Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor (Elazığ Doğukent)
15.30 Altındağspor-Şile Yıldızspor (Çubuk İlçe)
16.00 Yalovaspor-Çatalcaspor (Yalova Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor-Somaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Gölcükspor-Çarşambaspor (Gölcük)
19.00 Isparta 32 Spor-Karşıyaka (Isparta Atatürk)
4. Grup
20 Eylül Pazar:
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kelkit İlçe)
15.00 52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (19 Eylül)
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)
15.30 Alanya Kestelspor-Kozanspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.30 Düzcespor-Muğlaspor (Düzce 18 Temmuz)
16.00 Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954 Spor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Modafen (Sultanbeyli Gölet)
16.00 Bayrampaşa-Siirt İl Özel İdare (Bayrampaşa Çetin Emeç)