Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı

Süper Lig'de heyecan bu hafta başladı. 2020-2021 sezonun ilk haftası ise bu akşam Hatayspor-Başakşehir maçıyla sona erdi. İşte haftanın sonuçları, puan durumu ve 2. haftanın fikstürü...



1. HAFTA PUAN DURUMU







1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI







2. HAFTA MAÇ PROGRAMI







