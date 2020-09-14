14.09.2020 - 22:34 |
Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı tüm hızıyla başladı. Birbirinden çarpıcı maçların oynandığı ligin ilk haftasında 3 büyükler 3 puanla başlarken; geçtiğimiz sezonu 1 ve 2. sırada tamamlayan Başakşehir ve Trabzonspor sezona yenilgiyle başladılar. İşte merakla araştırılan Süper Lig'de 1. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
Süper Lig'de heyecan bu hafta başladı. 2020-2021 sezonun ilk haftası ise bu akşam Hatayspor-Başakşehir maçıyla sona erdi. İşte haftanın sonuçları, puan durumu ve 2. haftanın fikstürü...
1. HAFTA PUAN DURUMU
1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
2. HAFTA MAÇ PROGRAMI