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14.09.2020 - 22:34 |

Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı tüm hızıyla başladı. Birbirinden çarpıcı maçların oynandığı ligin ilk haftasında 3 büyükler 3 puanla başlarken; geçtiğimiz sezonu 1 ve 2. sırada tamamlayan Başakşehir ve Trabzonspor sezona yenilgiyle başladılar. İşte merakla araştırılan Süper Lig'de 1. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı
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Süper Lig'de heyecan bu hafta başladı. 2020-2021 sezonun ilk haftası ise bu akşam Hatayspor-Başakşehir maçıyla sona erdi. İşte haftanın sonuçları, puan durumu ve 2. haftanın fikstürü...

1. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Ligde 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı


1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Süper Ligde 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı


2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Ligde 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı


Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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  1. Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı
    Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı
  2. Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0
    Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0
  3. Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1
    Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1
  4. Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
    Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
  5. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
    Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı



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