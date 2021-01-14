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14.01.2021 - 10:06 | | AA

Süper Lig'de 19. hafta yarın başlıyor! İşte program...

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor. Haftanın ilk sınavında Gençlerbirliği, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Süper Lig'de 19. hafta yarın başlıyor! İşte program...
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Süper Lig'in 19. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Süper Ligde 19. hafta yarın başlıyor İşte program...

 

 

 

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