Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
23 Ocak Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
24 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray : Ali Palabıyık
16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan
25 Ocak Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy