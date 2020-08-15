Süper Lig'de 22. takım Kovid-19!



Koronavirüs belasının futbol için ne kadar tehlikeli bir rakip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe’de bir futbolcu ve teknik ekipten bir çalışanda Kovid-19 çıkmasının ardından dün de Galatasaray ve Trabzonspor’da benzer olaylar yaşandı. Cim-Bom’da tatilden dönen iki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilirken, Karadeniz ekibinde de bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı..



Yeniler de eklenirse...

Virüse yakasını kaptıran futbol ailesinin üyeleri için tedavi süreci başladı, hepsi de izolasyon altına alındı. Her ne kadar Fenerbahçeli isimlerin yeni testleri negatif çıksa da izolasyon süreci devam edecek. Karantinada bulunanlar 14 gün hazırlık çalışmalarından uzak kalacak. Eğer bunlara yenileri de eklenirse, bu durum ekipler açısından sıkıntılı bir durum oluşturacak. 21 kulüplü Süper Lig’in 22. takımı da adeta Kovid-19 olacak.

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