Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
12.02.2021 - 11:29 |

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
ABONE OL

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

 

Süper Ligde 25. haftanın hakemleri açıklandı

Saha kenarı kamerası: Celtic 4-0 St. Mirren
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Leipzig - Augsburg maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Leipzig - Augsburg maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Taha Can Velioğlu paylaşılamıyor
    Taha Can Velioğlu paylaşılamıyor
  4. Antalyaspor 5'inci kez yarı finalde
    Antalyaspor 5'inci kez yarı finalde
  5. Ümit Karan'dan bomba Galatasaray itirafı
    Ümit Karan'dan bomba Galatasaray itirafı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

JBL Quantum eMilli Takımlar resmi sponsoru oldu

JBL Quantum eMilli Takımlar resmi sponsoru oldu

83 yaşındaki antrenör, 58 yıllık takımıyla iki yıllık daha sözleşme imzaladı

83 yaşındaki antrenör, 58 yıllık takımıyla iki yıllık daha sözleşme imzaladı

Serie A'da zirveye golcüler taşıyor!

Serie A'da zirveye golcüler taşıyor!

RB Leipzig - Augsburg canlı bahis heyecanı Misli.com'da

RB Leipzig - Augsburg canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet