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02.07.2020 - 09:55 | | İSTANBUL (AA) -

Süper Lig'de 30. hafta başlıyor! Yarın tek maç var...

Ligde 30. hafta yarın yapılacak Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak. Haftanın öne çıkan müsabakasında 5 Temmuz Pazar günü Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de 30. hafta başlıyor! Yarın tek maç var...
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Haftanın açılış maçında yarın saat 21.00'de Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde 30. haftanın öne çıkan maçında ise zirve yarışı veren Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 5 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Süper Ligde 30. hafta başlıyor Yarın tek maç var...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

 

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