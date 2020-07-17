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17.07.2020 - 10:29 |

Son dakika haberler - Süper Lig'de 33. hafta nefes kesecek

Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig'de 33. hafta yarın oynayacak 2 maç başlayacak.

Son dakika haberler - Süper Lig'de 33. hafta nefes kesecek
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Ligde yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmalarda Galatasaray sahasında Göztepe, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

Medipol Başakşehir şampiyonluğa çok yakın

Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika haberler - Süper Ligde 33. hafta nefes kesecek

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.

Birden fazla takım düşebilir

Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir.

Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir.

Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.

Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek

Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak.

Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.

Haftanın programı

Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Puan durumu

Süper Lig'de 33. hafta maçları öncesinde oluşan puan durumu şöyle:

 TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR32 19 62 31 31 66 
2. TRABZONSPOR32 17 11 71 37 34 62 
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR32 16 52 35 17 57 
4. BEŞİKTAŞ32 17 10 54 40 14 56 
5. GALATASARAY32 14 10 50 34 16 52 
6. AYTEMİZ ALANYASPOR32 14 57 35 22 51 
7. FENERBAHÇE32 14 10 55 43 12 50 
8. GAZİANTEP FK32 10 12 10 46 48 -2 42 
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR32 10 11 11 38 50 -12 41 
10. GÖZTEPE32 10 13 40 45 -5 39 
11. KASIMPAŞA32 11 15 48 54 -6 39 
12. GENÇLERBİRLİĞİ32 14 39 51 -12 36 
13. YUKATEL DENİZLİSPOR32 15 31 46 -15 35 
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32 12 13 30 46 -16 33 
15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR32 16 44 47 -3 32 
16. ÇAYKUR RİZESPOR32 18 34 54 -20 32 
17. HES KABLO KAYSERİSPOR32 16 39 69 -30 32 
18. MKE ANKARAGÜCÜ32 11 15 30 55 -25 29
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