Süper Lig'de dev derbi Galatasaray - Fenerbahçe!

CELAL UMUT EREN

42 haftalık fikstürde henüz 3. haftada karşılaşacak iki ezeli rakibin mücadelesinde yedek kulübeleri belirleyici olacak. Tecrübeli Fatih Terim ile gelecek vaat eden Erol Bulut’un mücadelesi Türk futbolunda yeni bir sayfa açacak.

G.Saray’ın şut gücü

42 haftalık lig mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe henüz 3. haftada kozlarını paylaşıyor. Devam eden transferler nedeniyle takımların son durumu sürekli değişkenlik gösteriyor. Fakat rakamların dili ipuçları vermeye yetiyor. Tecrübeli Fatih Terim ile 2’de 2 yapan G.Saray, 36 dakikada bir gol atma sıklığıyla öne çıkarken, 2 maçta 4 puan alan genç çalıştırıcı Erol Bulut’un F.Bahçe’si sadece 4 gol pozisyonu vermeyle dikkat çekiyor.

Duran topta F.Bahçe

Hücumda bol şut isteyen ve 2 haftada 28 şut-18 isabetli şut bulan G.Saray’a karşılık bire bir adam markajında başarılı olup, savunmada yüzde 66.7 top kapma ile oynayan F.Bahçe yer alıyor. Maç başına 7 korner ve Gökhan Gönül’ün ön direk planıyla sarı-lacivertliler sivriliyor. G.Saray’da Luyindama-Marcao ikilisinin hava topu kapma mücadelesi de yüzde 57 ile göze çarpıyor. İki takımın maç başına başarılı pasının 383’le aynı olması geçiş oyunlarına verdikleri önemi işaret ediyor.

392. DERBİ

G.Saray ile F.Bahçe tarihte 392. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 391 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2014-15 sezonundan bu yana oynanan 12 Süper Lig maçının 9’unda ilk yarılar berabere bitti ve taraflar sadece 5 gol atabildi (Galatasaray 2 tane, Fenerbahçe 3 tane).

Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 5 Süper Lig maçını kazanamayan (4 beraberlik, 1 yenilgi) ve bu karşılaşmaların 4’ünde gol atamayan Galatasaray, iç sahada rakibini en son 2014-15 sezonunda yenebildi (2-1).

Hazırlıklar tamam

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş, tesislere gelerek idmanı takip etti.

Cim-Bom’dan son prova

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki son idmanın ilk bölümde oyuncular, gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynadı. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da antrenmanı izledi. Cengiz ile Albayrak, Fatih Terim ve oyunculara derbi maçta başarı dileklerinde bulundu.

Eski dostlar!

Galatasaray ve Fenerbahçe’de yuvaya dönen isimler için de özel bir derbi olacak. Galatasaray’da Arda Turan, Fenerbahçe’de de Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kritik bir 90 dakika yaşanacak. 2 maçta 1 gol atan ve kornerlerde 180 dakikada 6 gol denemesiyle öne çıkan Gökhan, maç başına 3.0 hava topu kapma mücadelesiyle oynuyor. Gökhan Gönül’den sürpriz bir gol şaşırtmaz..

2 maçta 1 asistle oynayan ve maç başına 2.5 hücum ortası yapan Caner Erkin de kenar ortalarıyla dikkat çekecek. Arda Turan ise 2 maçta skor katkısı veremese de yüzde 91 pas isabeti, yüzde 71 ikili mücadele kazanma ve maç başına 3.0 hava topu kazanmayla savunma yönünü daha çok öne çıkardı. Galatasaray ve Fenerbahçe’de yuvaya dönen isimler için de özel bir derbi olacak.

Galatasaray’da Arda Turan, Fenerbahçe’de de Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kritik bir 90 dakika yaşanacak. 2 maçta 1 gol atan ve kornerlerde 180 dakikada 6 gol denemesiyle öne çıkan Gökhan, maç başına 3.0 hava topu kapma mücadelesiyle oynuyor. Gökhan Gönül’den sürpriz bir gol şaşırtmaz.. 2 maçta 1 asistle oynayan ve maç başına 2.5 hücum ortası yapan Caner Erkin de kenar ortalarıyla dikkat çekecek. Arda Turan ise 2 maçta skor katkısı veremese de yüzde 91 pas isabeti, yüzde 71 ikili mücadele kazanma ve maç başına 3.0 hava topu kazanmayla savunma yönünü daha çok öne çıkardı.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar